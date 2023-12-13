В селе Забух начала работу полная средняя школа

В селе Забух Лачинского района начала работу полная средняя школа имени А.Мамедова.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится на странице Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана в социальной сети Facebook.

"Образование возвращается в Карабах", - говорится в публикации.

Напомним, что в целях проектирования, капитального ремонта и восстановления здания полной средней школы на 176 ученических мест села Забух Лачинского района, Президентом Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение от 22 сентября 2022 года, и в здании школы были начаты восстановительно-укрепительные и капитальные ремонтные работы.

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