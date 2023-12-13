Дождь превратил машины в "корабли"

Дождь в Баку превратил городские дороги в реки. 

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях. 

На заснятом очевидцами видео видно, как вблизи станции метро "Эльмляр Академиясы" столичным водителям пришлось буквально "плыть" по своим делам.

Представляем данные кадры: