https://news.day.az/society/1621715.html Дождь превратил машины в "корабли" - ВИДЕО
Дождь превратил машины в "корабли" - ВИДЕО
Дождь в Баку превратил городские дороги в реки.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
На заснятом очевидцами видео видно, как вблизи станции метро "Эльмляр Академиясы" столичным водителям пришлось буквально "плыть" по своим делам.
Представляем данные кадры:
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