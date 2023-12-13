Все о погоде на завтра

Обнародован прогноз погоды на 14 декабря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах полуострова дождь усилится, но к вечеру прекратится.

Сегодня ночью в северной части Абшеронского полуострова прогнозируется дождь с мокрым снегом. Умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 5-7° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В районах Азербайджана местами пройдут осадки, ожидается снег, местами сильный. Ночью и утром в отдельных районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

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