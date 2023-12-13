https://news.day.az/society/1621754.html В селах Хачмаза сель затопила улицы и дворы - ФОТО
В селах Хачмаза сель затопила улицы и дворы - ФОТО
Продолжавшиеся несколько дней в Хачмазском районе осадки привели к тому, что селевые потоки затопили улицы и дворы в двух селах.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в районной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Хачмазском районе устраняются последствия дождя.
"В селе Тель дождевые воды затопили четыре придворовых участка, а в селе Шимал - несколько улиц.
Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела осмотр территории, в настоящее время проводятся работы по устранению последствий с помощью специальной техники", - говорится в сообщении.
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