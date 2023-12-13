Госагентство о техническом состоянии моста в одном из районов Баку

На части путепровода, расположенного на пересечении улицы Абдулвахаба Саламзаде и Тбилисского проспекта в Насиминском районе (от дорожной развязки "Гелебе" в направлении проспекта Зии Буниядова), зафиксирован износ асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"В настоящее время данный участок асфальтобетонного покрытия восстанавливается. В кратчайшие сроки проблема будет устранена", - говорится в сообщении.

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