https://news.day.az/society/1621763.html Госагентство о техническом состоянии моста в одном из районов Баку
Госагентство о техническом состоянии моста в одном из районов Баку
На части путепровода, расположенного на пересечении улицы Абдулвахаба Саламзаде и Тбилисского проспекта в Насиминском районе (от дорожной развязки "Гелебе" в направлении проспекта Зии Буниядова), зафиксирован износ асфальтобетонного покрытия.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
"В настоящее время данный участок асфальтобетонного покрытия восстанавливается. В кратчайшие сроки проблема будет устранена", - говорится в сообщении.
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