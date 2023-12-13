Устранено проседание асфальтобетонного покрытия на мосту в Баку.

Об этом Day.Az сообщает в среду со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, на части путепровода, расположенного на пересечении улицы Абдулвахаба Саламзаде и Тбилисского проспекта в Насиминском районе (от дорожной развязки "Гелебе" в направлении проспекта Зии Буниядова), была зафиксирована деформация асфальтобетонного покрытия. За короткий срок данный участок асфальтобетонного покрытия был восстановлен.

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