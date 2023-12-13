В Карабахе и Восточном Зангезуре полностью отремонтированы и построены 11 базовых станций

Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики продолжаются работы по расширению сети специальной радиосвязи на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, за прошедший период текущего года службой завершены работы по полному капитальному ремонту и строительству 11 базовых станций, введенных во временное пользование с целью расширения сети специальной радиосвязи на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Параллельно и поэтапно ведется работа и в других областях.

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