В Азербайджане вводится в законодательство новая норма в сфере строительства.

Как сообщили Day.Az в среду в Милли Меджлисе (парламент), 13 декабря состоялось онлайн-заседание комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Открывая заседание, председатель комитета Садиг Гурбанов сообщил, что в повестку включено обсуждение в первом чтении законопроекта о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике".

Было отмечено, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики от 30 мая 2023 года о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" с 1 октября 2023 года запрещается подключение к сети энергоснабжения объектов строительства, построенных или строящихся без законных оснований. Сюда входят и объекты, на строительство которых требуется разрешение, но которые построены или строятся без получения такого разрешения, а также в связи со строительством которых применяется уведомительное производство, но начало строительных работ осуществляется без наличия основания, предусмотренного статьей 80.4 данного закона. 11 апреля 2023 года был принят новый закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике", который вступит в силу с 2024 года. В связи с вступлением в силу данного закона закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" от 3 апреля 1998 года №459 теряет силу. В связи с этим возникла необходимость дополнения соответствующей нормой закона Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" от 11 апреля 2023 года. Тем самым будет обеспечено то, чтобы данная норма действовала и после 1 января 2024 года. Было отмечено, что аналогичная норма существует и в отношении подключения к системам газо- и водоснабжения.

Выступившие члены комитета Фатма Йылдырым, Афет Гасанова, Машхур Мамедов и Илтизам Юсифов рассказали о значении законопроекта.

Проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.