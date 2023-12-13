Неустойчивая погода сохранится

В Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 14 декабря сохранятся неустойчивые погодные условия, временами ожидаются осадки.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в некоторых местах осадки будут интенсивными.

Северный ветер 14 декабря усилится до 15-18 м/с.

В районах Азербайджана до вечера 14 декабря сохранятся неустойчивые погодные условия, местами пройдут осадки, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах (Губа-Гусар, Балакен-Шеки, Горный Ширван, Карабах и Восточный Зангезур, Нахчыванская АР, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными.

Восточный ветер местами усилится до 15-20 м/с.

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