Эксперт минздрава об индексе заразности кори

Индекс заразности кори составляет 95 процентов.

Об этом сказала специалист-эксперт минздрава Азербайджана, терапевт Гюнай Исмаилова, сообщает в среду Day.Az.

"Примерно через 8-12 дней после заражения вирусом кори появляются первые признаки заболевания. Клиника в основном аналогична инфекции верхних дыхательных путей. Заболевание начинается с таких симптомов, как кашель, насморк, боль в горле, общее недомогание, высокая температура, образование небольших по размеру сероватых пятен в ротовой полости. Для кори также характерна чувствительность глаз к свету. Обычно на 4-8-й день болезни температура поднимается до 39-41 градуса. Красная и коричневая сыпь, которая является одним из основных симптомов, сначала появляется на лице, теле, а затем на руках и ногах. Сыпь держится около 4 дней. По мере исчезновения сыпи также снижается температура тела", - сказала она.

Исмаилова отметила, что в лечении детей, заболевших корью, в первую очередь важны облегчение симптомов, профилактика осложнений, постельный режим и правильное питание.

"Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Самым эффективным способом защиты от этой болезни является вакцинация. Вакцина вводится в основном в детстве (в возрасте 12-15 месяцев и 6 лет). С 2014 года вакцина поставляется в Азербайджан министерством здравоохранения по линии ЮНИСЕФ. Все вакцины, ввозимые в страну, независимо от страны-производителя, соответствуют стандартам безопасности и эффективности Всемирной организации здравоохранения. Дети, которые по какой-либо причине не получили вовремя 1-ю дозу вакцины, должны быть как можно быстрее вакцинированы, а когда им исполнится 6 лет, они должны получить 2-ю дозу вакцины. А детям в возрасте до 10 лет, которые не получили вовремя 2-ю дозу вакцины, должны быть как можно скорее вакцинированы. Дети в возрасте до 10 лет, которые не получили обе дозы вакцины вовремя, должны получить 1-ю и 2-ю дозы вакцины с минимальным интервалом в 4 недели", - сказала она.

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