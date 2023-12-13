В ряде районов Азербайджана выпал снег

По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов на 13 декабря на 18:00, в Баку и на Абшеронском полуострове и в большинстве районов Азербайджана шел дождь, а в Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Гахе и Шахдаге выпал снег.

Как сообщили Day.Az в Службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 6 градусов, в Нахчыванской АР - до 9 градусов тепла, в равнинных районах - до 9 градусов тепла, в высокогорье - до 1 градуса мороза.

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