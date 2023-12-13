Задержан Хафиз Бабалы

Журналист Хафиз Бабалы задержан.

Об этом в ответ на запрос Day.Az в среду сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что Бабалы привлечен к уголовной ответственности по делу "Abzas media".

Напомним, что ранее по обвинению в контрабанде были арестованы директор этого сайта Ульви Гасанлы и главный редактор Севиндж Вагифгызы, а также заместитель директора Махаммед Кекалов.

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