https://news.day.az/society/1621893.html Задержан Хафиз Бабалы - ФОТО
Задержан Хафиз Бабалы - ФОТО
Журналист Хафиз Бабалы задержан.
Об этом в ответ на запрос Day.Az в среду сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.
Было отмечено, что Бабалы привлечен к уголовной ответственности по делу "Abzas media".
Напомним, что ранее по обвинению в контрабанде были арестованы директор этого сайта Ульви Гасанлы и главный редактор Севиндж Вагифгызы, а также заместитель директора Махаммед Кекалов.
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