Смерть в бакинском метро

Сегодня около 06:30 утра на станции метро "Мемар Аджеми" пассажирка в возрасте 60-70 лет внезапно упала на пути.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ЗАО Бакинский метрополитен.

Отмечается, что в связи с инцидентом было снято высокое напряжение с контактного рельса.

"Была вызвана скорая медицинская помощь. Дежурный по станции метрополитена и сотрудник полиции извлекли с путей пассажира, находившегося в бессознательном состоянии. Персонал скорой медицинской помощи констатировал факт смерти", - сообщили в ведомстве.

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