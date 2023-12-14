https://news.day.az/society/1621935.html Смерть в бакинском метро
Смерть в бакинском метро
Сегодня около 06:30 утра на станции метро "Мемар Аджеми" пассажирка в возрасте 60-70 лет внезапно упала на пути.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ЗАО Бакинский метрополитен.
Отмечается, что в связи с инцидентом было снято высокое напряжение с контактного рельса.
"Была вызвана скорая медицинская помощь. Дежурный по станции метрополитена и сотрудник полиции извлекли с путей пассажира, находившегося в бессознательном состоянии. Персонал скорой медицинской помощи констатировал факт смерти", - сообщили в ведомстве.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре