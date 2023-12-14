Обнародована фактическая погода

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 10:00 14 декабря на территории страны наблюдалась нестабильная погода, в некоторых местах периодически шли дожди, в отдельных местах ливни, в горных районах выпал снег.

Как сообщили Day.Az в Службе, высота снежного покрова составила 24 см в Алибее (Загатальский район), 9 см в Дашкесане, 5 см в Гядабеке, Шахдаге и 1 см в Грызе.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР - от 4 до 4 градусов мороза, в низменных районах - до 5 градусов тепла, в горных районах - от 2 до 6 градусов мороза.

Нестабильная, дождливая погода сохранится до вечера 14 декабря, 15 декабря в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

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