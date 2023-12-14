Европейская Азербайджанская Школа отметила Международный день телевидения и радио для детей

Каждый год 11 декабря во всем мире отмечается Международный день телевидения и радио для детей. Основы этой традиции были заложены в конце прошлого века. А именно Международный день телевидения и радио для детей был учрежден в апреле 1994 года по инициативе Фонда ООН по детям (ЮНИСЕФ) в городе Канны. С тех пор каждый год в этот день ведущие телерадиокомпании по всему миру уделяют внимание передачам для детей.

Телевидение и радио предлагают программы, посвященные детям. Кроме того, приглашая детей на телевизионные и радиоэфиры, они разговаривают о темах, которые они считают важными, проявляя свои таланты и мысли через образовательные и развлекательные программы.

Ученики начальных классов Европейской Азербайджанской Школы отметили эту важную дату для детей. Воспользовавшись современными технологическими достижениями, особенно через социальные медиа, предоставляющие возможность встречаться с тысячами зрителей, ученики поделились своими идеями и мыслями с аудиторией. В этот день они получили новые представления о концепциях медиа и вещания.

В организованном мероприятии в начальной школе ЕАШ гостем стал известный телеведущий и блогер Азер Гяриб. Поприветствовав детей, Азер Гяриб затем рассказал им о том, как он выбрал свою профессию и как попал в сферу медиа. Затем дети задали гостю вопросы о его увлечениях, на которые получили ответы.

Позже ученики представили в форме группы презентации по актуальным темам, которые они считают приоритетными, и поделились информацией. В конце мероприятия ученики, педагогический и административный персонал школы, а также Азер Гяриб вместе сфотографировались на память.

В связи с Международным днем телевидения и радио для детей учащиеся старших классов посетили Aсан Радио. Директор Aсан Радио Эмин Мусави приветствовал детей и коллег из школы, поздравляя их с этим важным событием. После предоставления информации о истории создания и целях радиостанции он пригласил посетителей на экскурсию по радио.

Учеников, в первую очередь, пригласили в студию прямого эфира, где руководитель радио рассказал о прямом эфире, и дети увидели, как организован этот процесс. Затем другие комнаты посетили школьники, получив подробную информацию о повседневной работе радиостанции, процессах получения и распространения новостей, а также о различных вопросах, связанных с вещанием и радио.

После этого дети задали Эмину Мусави много вопросов, которые их интересовали, и узнавали новые факты. Затем во время экскурсии была проведена викторина по изученным знаниям, и активным участникам были вручены подарки.

Затем дети дали интервью коллегам из радио, рассказывая о своем интересном времени, проведенном в эфире.

В заключение Эмин Мусави и коллектив школы сделали совместное фото в память о мероприятии.

Торжества, посвященные Международному дню телевидения и радио для детей, останутся незабываемыми воспоминаниями для учеников.