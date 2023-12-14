"Азерпочт" предупреждает о новом методе кибермошенничества

Кибермошенники нацелены на клиентов ООО "Азерпочт", а также других граждан.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в сообщении ООО "Азерпочт".

Было отмечено, что в последнее время от имени ООО "Азерпочт" гражданам массово отправляются фейковые сообщения.

"В этих сообщениях говорится, что посылка поступила на территорию страны, но не доставлена получателю якобы из-за неточности в домашнем адресе, и в этом же сообщении содержится поддельная ссылка, пройдя по которой, граждане якобы должны ввести личные данные.

Таким образом, введенные в заблуждение граждане, вводят свои личные данные, особенно данные банковской карты, и сразу же становятся жертвами кибермошенников", - говорится в сообщении учреждения.

ООО "Азерпочт" призвало граждан Азербайджана быть бдительными, проявлять особое внимание и чуткость к поступающим сообщениям и ссылкам.

"В частности, мы заявляем, что ООО "Азерпочт" не осуществляет оплату доставки посылок онлайн и ни в коем случае не запрашивает данные карты, принадлежащей гражданину.

Ниже мы приводим примеры поддельных и реальных сообщений:

ПОДДЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ:

Азерпочт: ваша посылка прибыла на склад, но не может быть доставлена из-за неполной адресной информации. Пожалуйста, подтвердите адрес по ссылке.

https://post.az-com.top/aze - НЕВЕРНАЯ ССЫЛКА

(Скопируйте ссылку и откройте ее в Safari, чтобы получить последний статус логистики) - НЕВЕРНОЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ

ПОДЛИННОЕ СООБЩЕНИЕ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОСТУПИВШУЮ НА ВАШЕ ИМЯ ПОСЫЛКУ ПОД НОМЕРОМ BB023584438AZ В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ AZ4700, ПРЕДЪЯВИВ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. АЗЕРПОЧТ.

В поддельных сообщениях гражданин перенаправляется на неправильные ссылки и от него требуется выполнение последующих шагов.

Однако в подлинном сообщении гражданин не перенаправляется ни по какой ссылке, обязательно указывается 13-значный номер отслеживания почтовой посылки и индекс почтового отделения для получения.

При получении подозрительных сообщений и уведомлений связанных с ООО "Азерпочт", мы просим граждан немедленно проверить подлинность полученной информации через наш Колл-центр "169", а также через аккаунты в социальных сетях", - также говорится в сообщении ООО "Азерпочт".

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