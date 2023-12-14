В Азербайджане произошло землетрясение
14 декабря в иранской части Каспийского моря произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, по данным Бюро исследования землетрясений, магнитуда землетрясения, зафиксированная в 15:00 по местному времени, составила 4,6.
Землетрясение, эпицентр которого располагался на глубине 34 километра, ощущалось в Астаринском, Лянкяранском, Лерикском и других приграничных районах магнитудой более 3.
15:10
14 декабря на территории Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, по предварительной информации, в южной части Каспийского моря зафиксировано землетрясение.
Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 15:04 по местному времени, составила 4,5.
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