В Азербайджане произошло землетрясение

14 декабря в иранской части Каспийского моря произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, по данным Бюро исследования землетрясений, магнитуда землетрясения, зафиксированная в 15:00 по местному времени, составила 4,6.

Землетрясение, эпицентр которого располагался на глубине 34 километра, ощущалось в Астаринском, Лянкяранском, Лерикском и других приграничных районах магнитудой более 3.

15:10

14 декабря на территории Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, по предварительной информации, в южной части Каспийского моря зафиксировано землетрясение.

Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 15:04 по местному времени, составила 4,5.

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