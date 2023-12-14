Европейская Азербайджанская Школа приняла у себя празднование Международного дня добровольчества

В Европейской Азербайджанской Школе был отмечен Международный день добровольчества с участием посла Великобритании в Азербайджане господина Фергуса Олда.

На этом мероприятии было подчеркнуто значение института добровольчества, и ученики представили интересные презентации по этой теме. Сотрудничество между ЕАШ, Посольством Великобритании и Офиса Иностранных дел, Содружества и Развития, а также внедрение концепции Международной Награды Эдинбургского Герцога в школьную практику свидетельствует о принятии обязательства по отметке мощной трансформационной силы добровольчества в масштабах всего мира.

В рамках захватывающей мировой инициативы, Международная Награды Герцога Эдинбурга сотрудничает по всему миру, чтобы вдохновлять добровольцев со всех уголков планеты.

Посол Великобритании выразил благодарность Европейской Азербайджанской Школе за поддержку концепции Международной Награды Эдинбургского Герцога и подчеркнул роль добровольчества в трансформации общества.

В ходе мероприятия студенты EAШ представили свои инновационные проекты по охране окружающей среды Герцога Эдинбурга и продемонстрировали глубокое понимание и знание в поиске будущих экологических решений. Их творческие и инновационные идеи продемонстрировали практические решения для сохранения энергии, подчеркивая приверженность эффективному использованию ресурсов. Посол наблюдал за этими вдохновляющими презентациями и вручил сертификаты, признавая преданность наших студентов.

Общество ЕАШ приглашает всех людей продолжать дух добровольчества и ответственности за окружающую среду. Все вместе мы можем создать ковёр положительных изменений, сохраняя энергетические источники мира и охватывая будущее, освещенное устойчивыми практиками и современными технологиями.