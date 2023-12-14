Вниманию водителей

- один из центральных проспектов Баку будет закрыт

С 08:00 завтрашнего дня до 22:00 19 декабря будет полностью ограничено движение автомобилей по полосам в связи с капитальным ремонтом, который будет проведен на девятом километре проспекта 8 Ноября Хатаинского района Баку (перед парком "Гянджлик", в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев).

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, на время проведения ремонтных работ будет организовано двустороннее движение транспортных средств в обратном направлении.

Водителей просят быть внимательными при движении по данному участку в течение указанного периода времени, соблюдать правила дорожного движения и управлять автомобилями в соответствии с требованиями временных дорожных знаков.

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