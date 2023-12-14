https://news.day.az/society/1622143.html В двух поселках Хачмаза затопило дома - ВИДЕО
В двух поселках Хачмаза затопило дома - ВИДЕО
В результате интенсивных дождей на территории поселков Истису и Шимал Хачмазского района затоплен ряд частных домов и объектов общепита.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, к устранению последствий были привлечены силы Северного регионального центра МЧС и Хачмазской районной пожарной части Государственной противопожарной службы.
В настоящее время сотрудники МЧС осуществляют отвод воды с затопленных участков и другие соответствующие меры безопасности.
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