Задержан Тофиг Ягублу

Задержан член Национального совета Тофиг Ягублу.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что Тофиг Ягублу был задержан сотрудниками управления полиции Наримановского района, в настоящее время проводится расследование.

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