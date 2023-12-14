https://news.day.az/society/1622179.html Задержан Тофиг Ягублу
Задержан Тофиг Ягублу
Задержан член Национального совета Тофиг Ягублу.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.
Было отмечено, что Тофиг Ягублу был задержан сотрудниками управления полиции Наримановского района, в настоящее время проводится расследование.
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