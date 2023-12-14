В Госкомитет поданы прошения о выделении более 6 000 гектаров земли под строительные работы в Карабахе

На сегодняшний день в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана поступили обращения о выделении земельных участков общей площадью более 6 000 гектаров более чем 410 объектам строительства различного назначения на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по градостроительству и архитектуре.

Согласно информации, уже утверждено градостроительное обоснование более 110 объектов строительства, комитету представлена проектно-сметная документация для выдачи разрешений на строительство более ста объектов.

В заключение было решено, что весенний Пленум 2024 года будет посвящен теме восстановления и сохранения исторического наследия Азербайджана на освобожденных от армянской оккупации территориях.

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