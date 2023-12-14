Еще 20 семьям, переселившимся в Лачин, были вручены ключи от квартир

Очередной миграционный караван, отправленный из Гарадагского района Баку 14 декабря, прибыл в город Лачин.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

"Новопереселенным семьям были вручены ключи от квартир.

В церемонии приняли участие официальные лица Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Переселенные семьи поселятся в домах, в которых они когда-то жили в городе Лачин, которые после освобождения от армянской оккупации были восстановлены или перестроены по указанию главы государства. На данном этапе в город Лачин переселились еще 20 семей - 86 человек.

Таким образом, к настоящему времени в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 383 семей (1 475 человек)", - говорится в сообщении Госкомитета.

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