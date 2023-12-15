В Баку пройдет XVI Съезд учителей Азербайджана

Сегодня в Бакинском конгресс-центре состоится XVI Съезд учителей Азербайджана, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии примут участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, заместители министров, депутаты и учителя.

Отметим, что первый Съезд учителей Азербайджана состоялся в 1906 году. Мероприятие традиционно проводится раз в пять лет.

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