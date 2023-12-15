Цепная авария в Баку - есть пострадавшие - ФОТО
В Наримановском районе Баку произошла цепная авария, в результате которой столкнулись 4 автомобиля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буниятова.
Автомобиль марки Hyundai потерял управление и врезался в идущий впереди автомобиль марки Azsamand. От удара встречное транспортное средство столкнулось с двумя другими автомобилями - "Opel" и "Toyota". В результате аварии автомобилям был нанесен серьезный ущерб. Пассажир Azsamand получил травмы.
К месту происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. Автомобили были помещены на штрафную площадь.
Причины аварии расследуются.
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