Цепная авария в Баку

В Наримановском районе Баку произошла цепная авария, в результате которой столкнулись 4 автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буниятова.

Автомобиль марки Hyundai потерял управление и врезался в идущий впереди автомобиль марки Azsamand. От удара встречное транспортное средство столкнулось с двумя другими автомобилями - "Opel" и "Toyota". В результате аварии автомобилям был нанесен серьезный ущерб. Пассажир Azsamand получил травмы.

К месту происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. Автомобили были помещены на штрафную площадь.

Причины аварии расследуются.

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