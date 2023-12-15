Трамваи вернутся в Азербайджан?

Генеральный план семи из девяти освобожденных от оккупации городов уже подготовлен.

Как передает Day.Az, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев.

В свою очередь председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде сообщил, что Генеральный план Баку уже готов и представлен на утверждение в Кабинет министров. По его словам, этот проектный документ предусматривает расширение некоторых дорог столицы и прокладку трамвайных путей.

Главный архитектор также прояснил вопрос сноса зданий, построенных в советское время.

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