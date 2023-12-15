https://news.day.az/society/1622291.html В Баку стартовал XVI съезд учителей Азербайджана
В Баку стартовал XVI съезд учителей Азербайджана
В Баку стартовал XVI съезд учителей Азербайджана, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие министр науки и образования Азербайдана Эмин Амруллаев, официальные лица Администрации Президента Азербайджанской Республики, а также главы других министерств, их заместители, депутаты, сотни учителей и другие гости.
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