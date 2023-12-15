Хорошая новость для желающих посетить игру «Карабаха» в Ханкенди

Из-за игры "Карабаха" в Ханкенди станции бакинского метро откроются в 04:00.

Учитывая интерес зрителей, желающих поехать в город Ханкенди, чтобы посмотреть игру между агдамским клубом "Карабах" и бакинским клубом МОИК в рамках розыгрыша Кубка Азербайджана футбольного сезона 2023/2024, Бакинский метрополитен 21 декабря изменит график работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в соответствии с поручением Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики все станции Бакинского метрополитена 21 декабря будут открыты для пассажиров с 04:00 утра.

Поезда будут курсировать по специальному расписанию. Работа бакинского метрополитена в этот день будет в соответствии с действующим осенне-зимним графиком.

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