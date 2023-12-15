В Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре планируется открытие школ

В следующем учебном году планируется ввести в эксплуатацию школы в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на XVI съезде учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку.

Он отметил, что в школах, функционирующих в Шуше, Физули, Зангилане, Лачине, селах Талыш и Суговушан Тертерского района (в общей сложности в семи учебных заведениях) обучаются 550 учеников и работают 84 педагога.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!