https://news.day.az/society/1622309.html В Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре планируется открытие школ
В Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре планируется открытие школ
В следующем учебном году планируется ввести в эксплуатацию школы в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на XVI съезде учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку.
Он отметил, что в школах, функционирующих в Шуше, Физули, Зангилане, Лачине, селах Талыш и Суговушан Тертерского района (в общей сложности в семи учебных заведениях) обучаются 550 учеников и работают 84 педагога.
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