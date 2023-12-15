Пограничники перехватили контрабанду наркотиков из Ирана

14 декабря в 15:55 на территории пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" вблизи села Беюк Бехменли Физулинского района был задержан гражданин Исламской Республики Иран, пытавшийся нарушить государственную границу в направлении Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, во время обыска у задержанного было обнаружено и изъято 15 килограммов 600 граммов марихуаны.

Ведется расследование.

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