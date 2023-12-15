Эмин Амруллаев о росте приема студентов в вузы Азербайджана

За последние 10 лет прием студентов в высшие учебные заведения Азербайджана вырос более чем на 40 процентов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на XVI съезде учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку.

Он подчеркнул, что в 2026-2027 учебном году планируется принять в вузы 75 тысяч студентов.

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