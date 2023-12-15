https://news.day.az/society/1622329.html Эмин Амруллаев о росте приема студентов в вузы Азербайджана
Эмин Амруллаев о росте приема студентов в вузы Азербайджана
За последние 10 лет прием студентов в высшие учебные заведения Азербайджана вырос более чем на 40 процентов.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на XVI съезде учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку.
Он подчеркнул, что в 2026-2027 учебном году планируется принять в вузы 75 тысяч студентов.
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