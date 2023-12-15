Пойдет ли завтра дождь?

Обнародован прогноз погоды на 16 декабря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но к ночи местами возможен дождь, в отдельных местах временами туман. Юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 8-11° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем от 3-8° тепла.

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