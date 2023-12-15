16-17 декабря ожидается сильная геомагнитная буря уровня G3 (мощная).

Об этом Day.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории.

Причиной этого является то, что 14 декабря в 21:02 на солнце в области 3514 произошла вспышка класса X2.87.

Однако сегодня ожидается (слабая) геомагнитная буря уровня G1.

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