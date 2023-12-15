https://news.day.az/society/1622501.html Закрыта часть крупного проспекта Баку - Причина - ФОТО
Закрыта часть крупного проспекта Баку - Причина - ФОТО
Сегодня утром с 9-го км проспекта 8 Ноября в Хатаинском районе города Баку в направлении Зыхского круга началось проведение ремонтных работ. Ремонтные работы охватывают 250-метровый участок.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, работы будут проводиться до 22:00 19 декабря.
В связи с ремонтными работами на указанном участке проспекта ограничено движение автотранспортных средств в направлении Зыхского круга, обеспечено двустороннее движение в противоположном направлении.
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