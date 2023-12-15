Тяжелое ДТП в Азербайджане

В Абшеронском районе Азербайджана, на дороге Масазыр-Новханы произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована недалеко от соленого озера.

Потерявший управление автомобиль марки KIA столкнулся с автомашиной марки ВАЗ 21099.

В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Факт расследуется.

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