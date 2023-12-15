https://news.day.az/society/1622543.html Тяжелое ДТП в Азербайджане - есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Азербайджане - есть пострадавшие - ФОТО
В Абшеронском районе Азербайджана, на дороге Масазыр-Новханы произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована недалеко от соленого озера.
Потерявший управление автомобиль марки KIA столкнулся с автомашиной марки ВАЗ 21099.
В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Факт расследуется.
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