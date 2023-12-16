Микроавтобус врезался в ограждение - есть пострадавшие
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дордйол Агдамского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, по вызову были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС.
Было установлено, что микроавтобус марки "Мерседес" врезался в придорожное ограждение, 3 человека оказались в зажатом состоянии.
В результате проведенных мероприятий 3 человека, получившие травмы различной степени тяжести, были извлечены из транспортного средства и переданы бригаде скорой медицинской помощи.
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