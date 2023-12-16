Имена пострадавших в результате тяжелого ДТП в Агдаме

Стали известны имена пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с препятствием в Агдаме.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в результате проведенных спасательных мероприятий 3 человека - Гафарлы Расим Мамедрасул оглы (1982 г. р.), Самедов Эльхан Закир оглы (1974 г. р.) и Шахгяльдиев Аслан Ядигар оглы (1982 г. р.) с различными травмами были извлечены из транспортного средства и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

По информации полученной Trend, пострадавшие в ДТП в Агдаме являются сотрудниками Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана. Эльхан Самедов - президент ПФЛ, Аслан Шахгяльдиев - вице-президент ПФЛ.

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