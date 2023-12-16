Состояние двух пострадавших в ДТП в Агдаме оценивается как тяжелое

16 декабря, начиная с 07:05, 6 человек (мужчин), получивших травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района, были помещены в отделение неотложной медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы.

Как передает Day.Az, об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Было отмечено, что лицам, получившим различные виды телесных повреждений, были оказаны необходимые медицинские услуги.

"Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, других двоих - как средней тяжести, а состояние остальных двоих - как стабильное. Пострадавшие эвакуированы в частное медицинское учреждение в Баку",- сказали в TƏBİB.

Отметим, что среди пострадавших в ДТП в Агдаме были члены руководства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана. Эльхан Самедов - президент ПФЛ, Аслан Шахгяльдиев - вице-президент ПФЛ.

Напомним, в МЧС поступила информация о необходимости оказания спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района. В связи с этим по вызову были привлечены спасательные силы карабахского регионального центра МЧС.

В ходе оценки операционных условий установлено, что микроавтобус марки "Mercedes" врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека.

В результате проведенных спасательных мероприятий 3 человека были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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