Завтра в Баку ожидается мокрый снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. С утра в некоторых местах прогнозируются осадки, а к ночи в некоторых пригородных участках возможен дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, который днем усилится. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха будет в пределах 80-85 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, временами будут осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами интенсивного характера. В некоторых районах временами будет туман. Ветер - западный местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 7-12° тепла, в горах - ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

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