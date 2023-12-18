Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 19 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный.

Температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем - 6-11 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 6-11° тепла, в горах ночью от 10-15°мороза, днем - 0-5° мороза.

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