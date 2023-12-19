https://news.day.az/society/1623220.html Крупный пожар в жилом здании в Баку
Крупный пожар в жилом здании в Баку
В Ясамальском районе Баку горит многоэтажный жилой дом.
Как сообщает во вторник Day.Az, инцидент зафиксирован в жилом здании на улице Асада Ахмедова (Ени Ясамал).
Пожар начался в подвале 21-этажного здания и перекинулся на верхние этажи.
К месту происшествия были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана. Принимаются меры по тушению пожара.
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