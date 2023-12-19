Пожар в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку потушен

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице А.Ахмедова в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили во вторник Day.Az в МЧС, сразу же по адресу вызова были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы.

При оценке операционных условий на месте происшествия выяснилось, что пожар, возникший на неработающем и неотремонтированном нежилом объекте в подвале 21-этажного жилого дома, может перекинуться на другие этажи здания.

Благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым пожарными, пожар удалось потушить в короткие сроки, не допустив его распространения.

В результате пожара сгорели горючие конструкции помещения охраны, расположенного в подвале общей площадью 4 кв. м, и различные отходы на объекте общей площадью 120 кв. м.

Объекты и квартиры были защищены от пожара, пострадавших нет. В рамках мер безопасности была проведена эвакуация жителей.

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