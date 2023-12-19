Дом Cartier cовместно с компанией Italdizain представили музыкальный спектакль «Зимнее чудо»

В преддверии новогодних праздников дом Cartier и компания Italdizain подготовили особый подарок для своих юных друзей и их родителей, пригласив их на джазовую постановку "Зимнее чудо". Закрытое представление состоялось 9 декабря.

Спектакль "Зимнее чудо" создан по мотивам цикла из 12 коротких музыкальных пьес "Детские картинки", написанного великим азербайджанским композитором Фикретом Амировым как посвящение дочери. Это удивительное музыкальное путешествие, зашифрованное в 12 джазовых историях про девочку, которая живет музыкой. В канун Нового года с главной героиней, уже ставшей взрослой, происходит чудо, и она попадает в дом своего детства. Оказавшись в мире воспоминаний, она возвращается к своему источнику вдохновения и вновь превращается в маленькую девочку, для которой любимый отец-композитор сочинил музыку.

В этой новогодней постановке затронуты важные общечеловеческие вопросы: связь поколений, преемственность, уважение к музыкальному наследию азербайджанских классиков и его воплощение в сегодняшнем дне, поиск опоры и вдохновения в детстве, сила любви и неразрывная связь родителей и детей.

Спектакль поставлен под руководством режиссера Антона Морозова. Главные роли в нем исполнили азербайджанская певица, композитор и музыкант Диана Гаджиева и ее дочь Саввара Насиб. Диана Гаджиева выступила также как композитор и хоровой аранжировщик, а тексты песен были написаны Ибрагимом Ибрагимовым. Вдохновением для создания графики спектакля послужили элементы стиля Art Deco, который является одним из ключевых эстетических кодов Дома Cartier.

Перед началом спектакля гостей приветствовали Управляющий директор Дома Cartier в России и СНГ, Сергей Хирунцев, и СEO компании Italdizain, Мария Шишова.

Далее их цитаты cоответственно.

Одной из отличительных черт постановки "Зимнее чудо" стала ее динамичность и интерактивное вовлечение в нее зрителей любого возраста, получивших возможность на один вечер стать частью джазового оркестра. "Зимнее чудо" явилось не только ярким моментом подготовки к праздникам, но и важным шагом в сохранении и передаче ценностей музыкального наследия азербайджанских классиков, а также в укреплении связи между поколениями.