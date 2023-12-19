Двух сотрудников ПФЛ, попавших в ДТП в Агдаме, выписали из больницы

Двое сотрудников Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана, пострадавших в ДТП в Агдаме, выписаны из больницы домой.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщил Trend директор спортивного отдела ПФЛ Азербайджана (один из пострадавших) Эльгиз Аббасов.

Он отметил, что он и Заур Гаджи Магеррамов уже находятся дома.

"Санана тоже скоро выпишут, от Эльхана Самедова и Аслана, как всем известно, поступают положительные сигналы", - добавил директор спортивного отдела ПФЛ.

Напомним, что 16 декабря в МЧС поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района. На место ДТП были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В ходе оценки операционных условий было установлено, что микроавтобус марки "Mercedes" врезался в препятствие на обочине, в результате чего три человека оказались зажаты в салоне автомобиле. После проведения спасательных мероприятий они были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Отметим, что среди пострадавших в ДТП в Агдаме были члены руководства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана: Эльхан Самедов - президент ПФЛ, Аслан Шахгяльдиев - вице-президент ПФЛ и еще 4 сотрудника данной организации.

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