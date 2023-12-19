https://news.day.az/society/1623402.html Заснеженный Исмайыллы - ФОТО
Заснеженный Исмайыллы - ФОТО
В горных селах Исмайыллинского района выпал снег.
Как сообщает во вторник Day.Az, снегопад в Исмайыллинском районе создал чарующую красоту.
Снежный пейзаж лесов также радует глаз.
Представляем фото из заснеженного Исмайыллы:
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