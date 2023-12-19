Заснеженный Исмайыллы

В горных селах Исмайыллинского района выпал снег.

Как сообщает во вторник Day.Az, снегопад в Исмайыллинском районе создал чарующую красоту.

Снежный пейзаж лесов также радует глаз.

Представляем фото из заснеженного Исмайыллы:

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