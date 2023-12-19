Будет построено новое здание театра для этого университета

Будет построено здание театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

В связи с этим министерство науки и образования объявило тендер, сообщает во вторник Day.Az.

Организацией-закупщиком работ является Управление по строительству и снабжению при министерстве.

Конверты с тендерными предложениями будут вскрыты 23 января 2024 года.

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