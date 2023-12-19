https://news.day.az/society/1623421.html Будет построено новое здание театра для этого университета
Будет построено новое здание театра для этого университета
Будет построено здание театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.
В связи с этим министерство науки и образования объявило тендер, сообщает во вторник Day.Az.
Организацией-закупщиком работ является Управление по строительству и снабжению при министерстве.
Конверты с тендерными предложениями будут вскрыты 23 января 2024 года.
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