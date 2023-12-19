Президент ПФЛ Эльхан Самедов, пострадавший в ДТП, будет еще раз прооперирован

Лечение президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхана Самедова продолжается в реанимации, на ближайшие дни запланированы ортопедическая и реконструктивная операции.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Liv Bona Dea Hospital.

Напомним, что 16 декабря в МЧС поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района. На место ДТП были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В ходе оценки операционных условий было установлено, что микроавтобус марки "Mercedes" врезался в препятствие на обочине, в результате чего три человека оказались зажаты в салоне автомобиле. После проведения спасательных мероприятий они были извлечены из транспортного средства и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Отметим, что среди пострадавших в ДТП в Агдаме члены руководства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана: Эльхан Самедов - президент ПФЛ, Аслан Шахгяльдиев - вице-президент ПФЛ и еще 4 сотрудника данной организации.

"Начальное лечение Эльгиза Аббасова и Заура Гаджи-Магеррамова завершено, оно продолжится в амбулаторных условиях. Общее состояние Санана Абдуллаева стабильное. Его лечение также близится к завершению, и в ближайшие дни его планируется выписать домой. Что касается водителя Расима Гафарлы, запланирована операция в связи с переломом тазобедренного сустава. Послеоперационное лечение Шахгяльдиева Аслана уже завершено. Сегодня его перевели в палату. Продолжается лечение в стационарных условиях", - говорится в сообщении пресс-службы больницы.

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