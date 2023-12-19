В Баку обсудили тему охраны историко-культурного и природного наследия Азербайджана в постконфликтный период

На форуме "Культурное наследие" прошла очередная панельная дискуссия, посвященная теме "Охрана историко-культурного и природного наследия Азербайджана в постконфликтный период", сообщает Day.Az.

Модератором выступил исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов.

В ходе панели прошли обсуждения на следующие темы - "Историко-культурное наследие Карабаха и Восточного Зангезура до и после оккупации", "Мониторинг памятников, расположенных на территории Карабаха и Восточного Зангезура и трудности, связанные с этим", "Обеспечение защиты, исследования и охрана исторического и культурного наследия нашего народа на территории Западного Азербайджана" и "Вопросы применения международных конвенций по защите культурных ресурсов".

Вначале был продемонстрирован видеоролик, подготовленный министерством культуры Азербайджана. Видеоролик был посвящен темам панельных обсуждений.

Постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев рассказал о связях между нашей страной и этой организацией. Он подчеркнул, что необходимо предпринимать систематические шаги, чтобы донести до мира информацию о вандализме армянских оккупантов в отношении нашего культурного наследия.

Заведующая отделом министерства экологии и природных ресурсов Айтен Сеидова рассказала о богатой флоре и фауне Азербайджана, добавив, что на освобожденных от оккупации территориях находятся 6 памятников природы, 2 из которых являются заповедниками и 4 - заказниками. Большая часть этих территорий была разрушена во время оккупации.

Сотрудник Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Назим Мустафа отметил, что после 1827 года на территориях Иреванского и Нахчыванского ханств Российской империей была искусственно создана "Армянская область".

Исполняющий обязанности генерального директора Института археологии, этнографии и антропологии НАНА Фархад Гулиев рассказал об актах вандализма, совершенных армянскими оккупантами в Карабахе и Восточном Зангезуре. Он подчеркнул, что в период оккупации армяне уничтожили даже кладбища.

Начальник отдела фандрейзинга и коммуникаций Фонда возрождения Карабаха Парвин Багирова проинформировала о миссии и деятельности фонда и рассказала о важности защиты нашего культурного наследия. Багирова отметила, что культурное наследие страны - это ее история. Путешествуя по стране, мы, прежде всего, изучаем ее историко-культурные памятники, поэтому защита нашего материально-культурного наследия имеет огромное значение.

Фотокорреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства (AZƏRTAC) Азер Ибрагимов рассказал о фотографиях, которые были сняты им в Карабахе.

После выступлений состоялся обмен мнениями.

Отметим, что во Дворце "Гюлистан" в Баку прошел форум "Культурное наследие" (18-19 декабря). Форум прошел при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов и других специалистов состоялись широкие дискуссии по вопросам сохранения, развития и популяризации азербайджанской культуры и национального наследия.

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