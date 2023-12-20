Пожар в частном доме в Баку

В Хазарском районе Баку произошел пожар в частном доме.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, в Хазарском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного однокомнатного дома общей площадью 28 м². Во время пожара пострадал один человек.

Близлежащие постройки были защищены от огня. Возгорание было ликвидировано силами подразделений Службы пожарной охраны.

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