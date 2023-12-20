https://news.day.az/society/1623505.html Пожар в частном доме в Баку - есть пострадавший
Пожар в частном доме в Баку - есть пострадавший
В Хазарском районе Баку произошел пожар в частном доме.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, в Хазарском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного однокомнатного дома общей площадью 28 м². Во время пожара пострадал один человек.
Близлежащие постройки были защищены от огня. Возгорание было ликвидировано силами подразделений Службы пожарной охраны.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре