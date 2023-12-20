На ряде улиц Баку изменено движение автомобилей

На пересечении улиц Тебриз и Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку будет меньше заторов.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Отныне автомобили, двигающиеся по ул. Ахмеда Раджабли, не смогут разворачиваться от знака 3.19 (разворот запрещен). Они будут ехать по ул. Тебриз и пользоваться альтернативным разворотом перед парком Нариманова.

Также во избежание пробок при движение по ул. Тебриз в сторону ул. Ахмеда Раджабли на светофоре установлена дополнительная секция для поворота направо.

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